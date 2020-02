Parte l'"Alzheimer Café" del Centro Diurno Gocce di Memoria

IL PROGRAMMA

Giovinazzo si rivela ancora una voltagrazie all'impegno dei professionisti impegnati nelPartiranno da questo pomeriggio, alle ore 15.30, quattro importanti appuntamenti dell', tutti gratuiti e che si propongono di mettere in connessione i familiari di pazienti con esperti. Ogni dubbio sarà chiarito, ogni paura si proverà a fugarla.Parlare, raccontare, capirsi, all'interno diciclo di incontri che parte appunto oggi, 7 febbraio, all'interno del Gran Bar Pugliese, in piazza Vittorio Emanuele II n.62. L'sarà dunque «un luogo accogliente in cui trascorrere qualche ora insieme, socializzare e condividere dubbi, difficoltà e a volte anche aneddoti divertenti. Ecco perché per noi - scrivono gli organizzatori della Cooperativa Anthropos - è un appuntamento a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare, ma al contrario, in cui crediamo molto in quanto rappresenta una risorsa fondamentale per l'ascolto e l'aiuto delle nostre famiglie e dei nostri utenti».- Gran Bar Pugliese - "Tutele legali e consigli pratici" - interviene l'avv. Barbara Mappelli- Vecchio Caffè Amoia - "Come aiutare chi ha problemi di demenza. Ausili e soluzioni di supporto a domicilio" - dott.ssa Fiorella Grillo- Gavriel Caffè - "Terapie non farmacologiche: spiegazione per l'uso" - dott.ssa Floriana De VannaBar Verde Irregolare - "Irrequietezza, ansia, tristezza: sintomi della malattia e/o difficoltà della persona con demenza a gestire la propria malattia?" - dott.ssa Giacobba Fazio