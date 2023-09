Parrocchia Immacolata, oggi l'ingresso di don Luigi Ziccolella

Biografia del nuovo parroco

Quest'oggi, martedì 5 settembre, alle ore 19.00, con la Santa Messa presieduta dal vescovo Domenico Cornacchia,inizierà il suo ministero di parroco nella comunità parrocchiale dell'Immacolata in Giovinazzo prendendo il testimone da don Giuseppe Germinario.Don Luigi Ziccolella, nato il 22 giugno 1994, è stato ordinato sacerdote il 27 giugno 2020 dal Vescovo Domenico Cornacchia. Ha iniziato il suo ministero come educatore e vice rettore presso il Seminario Vescovile di Molfetta. In questi anni ha riporto l'incarico di collaboratore e vice parrocco della parrocchia Santa Famiglia e vice parroco della parrocchia San Gennaro in Molfetta.A livello diocesano è stato Segretario particolare del Vescovo Cornacchia, direttore del Centro Diocesano Vocazioni e docente IRC presso la Scuola Secondaria di I grado "Buonarroti" di Giovinazzo e il Polo Liceale "C. Sylos" di Terlizzi.