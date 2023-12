Parrocchia Immacolata in festa: il programma completo

Laè in festa proprio per l'Immacolata Concezione. Dal 29 novembre scorso è partita la Novena che durerà sino al 7 dicembre, vigilia della Solennità. Il programma quotidiano è sempre lo stesso: Santo Rosario e Novena alle 8.00 e poi Santa Messa alle 8.30 al mattino, mentre a sera Rosario e Novena ci saranno alle 17.45 e le celebrazione eucaristica alle 18.30.Nella serata di ieri, 3 dicembre, si è tenuto un Concerto Mariano con la partecipazione dei cori parrocchiali giovinazzesi.Ilpartirà quindi quest'oggi, 4 dicembre. La messa vespertina di stasera sarà officiata dal Vescovo, Mons. Domenico Cornacchia. Domani, 5 dicembre, sarà la volta di padre Andrea Viscardi, mentre il 6 toccherà a padre Donato Sardella.IlGiornata eucaristica. Il programma prevede Rosario e Novena dalle 8.00 e poi Messa alle 8.30 con esposizione SS Sacramento. Alle 18.00 ancora Rosario e Novena ed alle 18.30 Vespri e riflessione a cura di suor Valeria Amata. A seguire benedizione dei nuovi associati all'omonima associazione. Alle 20.00 Adorazione eucaristica comunitaria con i Giovani e Giovanissimi della Parrocchia di viale Moro.sarà celebrata la Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Messe alle 8.30, 10.30 e 18.30. Dopo la messa delle 10.30 processione per le vie del quartiere della sacra effigie della Madonna. Il corteo processionale toccherà via Martiri di via Fani, via Ten. De Venuto, via Cappuccini, via Fiorino, via XX Settembre e I traversa via XX Settembre, via Molino sino al rientro in viale Moro.