Pannello Castrignano, le precisazioni del Sindaco Depalma

Riceviamo e pubblichiamo la posizione del Sindacosulla vicenda della rimozione del pannello in plexiglas in ricordo deldalla stele dedicata a don Tonino Bello sul molo di sottovento.«Mi dispiace moltissimo che la memoria di una persona per bene, che non c'è più, venga strumentalizzata per schermaglie politiche. Non è giusto né per il dott. Castrignano (aver avuto divergenze politiche non cambia il rispetto per l'uomo e per il professionista) né per la sua famiglia. Ma ancora una volta la realtà è stata mistificata e mi tocca chiarire quanto accaduto. Il pannello in plexiglass, apposto sul monumento che ricorda don Tonino Bello,e sfido chiunque a dimostrare il contrario. La legge prevede che per qualsiasi affissione venga richiesta formalmente l'autorizzazione al Comune.Da uomo delle Istituzioni, mi preme puntualizzare due cose: le richieste vanno fatte prima di qualsiasi iniziativa o evento, altrimenti tutto, non per me ma per legge vigente, risulta essere abusivo o 'contra legem'. E poi, attenendosi semplicemente alla lingua italiana, nella email a mezzo Pec recapitata all'Ufficio Protocollo del Comune,, come si può facilmente evincere dal documento protocollato. È chiaro che davanti a un pannello non autorizzato, i Vigili Urbani abbiano effettuato l'immediata rimozione.. Ma da sindaco, devo e, ribadisco, devo, far rispettare la legge che, ripeto, è uguale per tutti. Se ciò non fosse, le nostre città sarebbero terra di nessuno dove chiunque può fare quello che vuole. E, invece, non è così. Questa è la verità,In queste ore invece assistiamo ad un linciaggio mediatico assolutamente spropositato e ingiustificato utile a far passare chi è dalla parte del giusto dalla parte del torto. Questo è del tutto inaccettabile. Un sentito abbraccio alla famiglia Castrignano».Tommaso Depalma