Pace, speranza, rinascita: Buona Pasqua ai lettori di GiovinazzoViva

Noi annunciamo la risurrezione di Cristo quando sappiamo sorridere con chi sorride e piangere con chi piange; quando camminiamo accanto a chi è triste e rischia di perdere la speranza; quando raccontiamo la nostra esperienza di fede a chi è alla ricerca di senso e di felicità.

Papa Francesco

Dopo la sofferenza si diventa pronti a rinascere: l'insegnamento dellaè un valore di grande forza per i cristiani, e in questa giornata il migliore augurio che si possa fare è quello diChe possa essere un giorno benedetto dalla luce e dalla pace, di preghiera e di gioia, in cui la speranza sconfigge le tenebre dell'angoscia.Buona Pasqua dalla redazione del Viva Network!