Ondata di gelo in arrivo su Giovinazzo

DOMENICA 5 FEBBRAIO

Giovinazzo si appresta a vivere giorni molto rigidi, probabilmente i più freddi di tutto l'inverno.Alla Candelora dall'inverno (non) semo fora, come recita un antico adagio. In questa prima domenica di febbraio la farà da padrone un vento gelido di tramontana che soffierà forte su tutta la costa adriatica pugliese. Sole ma mare in burrasca ed onde alte anche oltre i 3 metri. Massime sui 5° con percezione vicina allo zero termico.Pomeriggio poco nuvoloso e temperature che a sera scenderanno sino a 2° circa. Minime della notte su 1° ma percezione di -3°.Nubi sparse lunedì e poi a sera annuvolamenti.SOLE - Sorge: 7:00, Tramonta: 17:12LUNA - Leva: 16:51, Cala: 7:15 - Gibbosa calante