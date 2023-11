Fine settimana con temperature in calo su Giovinazzo

Fine settimana con temperature rigide su Giovinazzo, con un calo termico quantificato in 7-8° rispetto al venerdì.Sabato le temperature sarannomentre domenica 26 novembre le minime non dovrebbero superare idecisamente invernaliUn primo assaggio della stagione fredda. L'inizio della prossima settimana dovrebbe essere caratterizzato da un'ulteriore discesa dei valori minimi e da una risalita di quelli massimi.Sabato 25 novembre su Giovinazzo sono previste piogge abbondanti in mattinata accompagnate da un vento molto forte di Maestrale. Mare agitato, con moto ondoso che a sera tenderà a burrasca. Massima attenzione nella navigazione. Schiarite attese in serata.Per l'aggiornamento di domenica vi rimandiamo alla mezzanotte tra il 25 ed il 26 novembre.