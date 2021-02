Arriva il gelo su Giovinazzo. E domenica possibili nevicate

ALLERTA METEO

LA SITUAZIONE A GIOVINAZZO

Pioggia, anche abbondante e mista a nevischio al sabato. Possibilità di nevicate anche sulla costa nella giornata di domenica.Colpo di coda di Generale Inverno, dopo i mandorli in fiore e le temperature assai miti di questa prima parte di febbraio. Nelle scorse ore la Protezione Civile della Puglia ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani, sabato 13 febbraio 2021, e per le successive 36-48 ore. Il richiamo da Est di masse d'aria molto fredde in arrivo dai Balcani determinerà precipitazioni nevose con quota neve fino al livello del mare sul versante adriatico e sulle zone interne peninsulari. Nella giornata di domenica 14 persisteranno le precipitazioni a carattere nevoso, anche se non vi dovrebbero essere cumuli importanti. È prevista un'intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, con una marcata diminuzione delle temperature, con possibilità diSabato è prevista pioggia, anche intensa al pomeriggio, mista a nevischio, soprattutto dopo il calare del sole. Temperature che oscilleranno tra 4 e 7°, ma con una percezione largamente inferiore, fino a sfiorare lo zero.Domenica 14 febbraio sarà la giornata più fredda di questo inverno, con le minime che toccheranno lo zero e percezioni fino a -3°. Nevicate sulla costa, anche si modesta entità, potrebbero verificarsi nella nottata tra sabato e domenica ed a prima mattina nella giornata festiva.Attenzione massima alla navigazione: mare in burrasca con onde alte anche 3 metri, per via di una ventilazione fortissima di Bora che sfiorerà i 70km/h di velocità.