Arriva il freddo a Giovinazzo: temperature in forte calo nel fine settimana

Era stata annunciata nelle scorse ore e l'ondata di freddo che sta già attanagliando altre regioni, giungerà nelle prossime ore in Puglia.Fine settimana con temperature in forte calo anche su Giovinazzo, dove c'è grande attesa per i Fuochi di Sant'Antonio Abate.Sereno al mattino di venerdì, con coperture nel pomeriggio ed a sera, ma sarà sabato la giornata in cui si avrà in calo più marcato dei valori termici, con minime sui, con percezione vicina allo zero soprattutto nelle zone più rurali.Le massime precipiteranno da 14 a 8°, ma ci sarà anche una ulteriore diminuzione delle minime notturne, che si attesteranno sui. Occhio alle gelate in campagna dopo brevi rovesci.Tempo instabile, dunque, come nella migliore tradizione dell'attesa festa invernale, ma i Falò di domenica dovrebbero essere salvi.