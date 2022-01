Tramontana e freddo nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 23 GENNAIO

Vento freddo di Tramontana e alternanza di nuvole e sole su Giovinazzo, in questa domenica 23 gennaio.L'aria gelida proveniente dalla Russia sta attraversando in queste ore le regioni meridionali adriatiche dell'Italia, con possibilità dell'effetto che gli esperti definiscono ASE (Adriatic snow effect) che potrebbe portare neve a quote basse.Non dovrebbe essere il caso di Giovinazzo, dove ci saranno ampi sprazzi di sole alternati a schiarite e dove a preoccupare semmai sono le correnti settentrionali, che porteranno le massime sugli 8°, con percezione vicina ai 4°. Pomeriggio di domenica caratterizzato da nuove coperture fino a sera e ventilazione di Tramontana che porterà il mare ad essere agitato, con onde alte anche più di due metri. Minime della notte sui 3°, con percezione vicina allo zero.Ulteriore discesa dei valori termici lunedì 24 e martedì 25 gennaio, quando su Giovinazzo a sera ci saranno 0° e possibilità di gelate notturne in zone rurali.SOLE - Sorge: 7:12, Tramonta: 16:56LUNA - Leva: 22:41, Cala: 10:15 - Gibbosa calante