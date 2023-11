Omicidio Fiorentino, parla solo Giangaspero: «Confermo le mie dichiarazioni»

Si sono svolti ieri, fra i penitenziari di, dove sono reclusi, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate martedì, dai, per l'omicidio di, il 33enne freddato il 3 giugno 2014 dal clanper il controllo del racket delle estorsioni a Giovinazzo., ritenuto uno dei due esecutori materiali e difeso dall'avvocato, ha scelto la strada del silenzio, dinanzi al giudice per le indagini preliminari del. Anchee i fratelli, assistiti dagli avvocati, hanno scelto la stessa linea difensiva, preferendo non rispondere ai vari quesiti «in attesa di valutare la copiosa mole di atti».L'unico a rispondere è statoche si è autoaccusato del delitto, diventando un collaboratore di giustizia. L'uomo, il solo ai domiciliari e difeso dall'avvocato, ha confermato le dichiarazioni rese agli inquirenti, condotti dai pubblici ministeri antimafia, sin dal 2018, quando ha consentito il ritrovamento di vari parti dell'arma, lanciata all'interno di un pozzo della discarica di San Pietro Pago, a Giovinazzo.Negli anni, gli investigatori hanno ricostruito un delitto «preparato accuratamente», come l'ha definito il procuratore aggiunto. Fiorentino era uscito col suo calesse quando fu colpito da, esplosi da una. Secondo gli inquirenti