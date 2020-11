Oltre 22mila pugliesi attualmente positivi al Covid. 101 a Giovinazzo

22 DECESSI IN PUGLIA

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

IL DATO GIOVINAZZESE

Le persone attualmente positive in Puglia hanno toccato quota 22.511, dopo che ieri sono stati scoperti altri 1.350 contagi da Covid-19 su 8.461 tamponi rinofaringei effettuati in regione. La percentuale dei pugliesi infetti è stata lievemente più bassa di quella del giorno precedente, pari al 15,95%.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in regione 639491 test, dai quali sono emersi complessivamente 31792 casi di positività (il 4.97% del campione totale).Nelle ultime 24 ore la Puglia ha registrato altri 22 decessi, che hanno portato il macabro conteggio delle vittime dal principio della pandemia a 957 morti per Coronavirus-Sars CoV2. In totale, nella Città Metropolitana di Bari hanno perso la vita 279 persone.I casi attualmente positivi in Puglia sono dunque 22511, come anticipato, ed il 6.2% è ricoverato in ospedale (1407, 69 in più rispetto a giovedì), mentre il 93.8% (21104 persone) è in isolamento domiciliare.Sono purtropposu 369 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi, per una capienza pari al 42.54%.Nella giornata di ieri si sono registrati altri 472 contagi nel barese, che hanno portato il computo complessivo da inizio emergenza sanitaria a 12.789 persone che hanno contratto il virus.Da scongiurare ad ogni costo la pressione sui Pronto Soccorso (importante il contatto con il medico di base) e cercare di rispettare le norme imposte dal DPCM del 3 novembre scorso per far abbassare la curva dei contagi e soprattutto ad evitare una pressione eccessiva su un sistema sanitario regionale messo a dura prova.Secondo gli ultimi dati in nostro possesso, a Giovinazzo vi sarebberoed altri tamponi dovrebbero essere stati processati nelle scorse ore. Per fortuna, solo una minima percentuale è ricoverato in ospedale e molti sono sulla via della guarigione. Purtroppo c'è stata un'altra vittima, un uomo di 69 anni, ed il totale dei morti giovinazzesi è mestamente salito a 3.