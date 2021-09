Oltre 15mila giovinazzesi hanno ricevuto almeno una dose di vaccino

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha fornito i dati sulla campagna vaccinale a Giovinazzo.Al netto di un centro per le vaccinazioni mai aperto nella palestra della Scuola primaria e per l'infanzia "San Giovanni Bosco" (attrezzata dal comune e mai utilizzata dalla ASL) i giovinazzesi che hanno ricevuto almeno una dose dei quattro sieri contro il Covid-19 sonoSono invecele somministrazioni effettuate, in tutti gli hub metropolitani, dal personale sanitario su residenti a Giovinazzo. Infine sonogli over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale e dovrebbero essere al riparo non dal contagio, bensì da forme gravi dell'infezione.