Oltre 11mila giovinazzesi con tre dosi di vaccino anti-Covid

Nuovi confortanti dati arrivano dall'Azienda Sanitaria Locale dell'Area Metropolitana di Bari in merito alla campagna vaccinale.Sono infattii residenti a Giovinazzo che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino anti-Covid, mentre in 17.291 ne hanno fatta almeno uno. Sonodella popolazione vaccinabile, coloro i quali hanno completato il primo ciclo (una somministrazione di Johnson & Johnson o due di AstraZeneca, Moderna o Pfizer BioNTech). Dall'inizio della campagna vaccinale sono state complessivamente 44.602 le dosi somministrate in tutti i centri della ex provincia barese a cittadini giovinazzesi.Numeri e percentuali che, uniti ai nuovi dati sull'epidemia in città, fanno ben sperare in vista di febbraio e della prossima primavera, con l'auspicio che la pressione sulle strutture ospedaliere regionali possa calare ulteriormente consegnandoci un futuro prossimo più roseo.Sono attualmente 480 i positivi in città e 17 sono state le vittime da inizio pandemia. Non ci sono al momento residenti ricoverati in terapia intensiva.Si ricorda che è sempre possibile vaccinarsi per la prima volta oppure ricevere una dose di richiamo se sono passati almeno 4 mesi dalla seconda dose. Si può prenotareattraverso il sito lapugliativaccina.it, con accesso tramite tessera sanitaria e codice fiscale o con Identità SPID, nelle farmacie aderenti al sistema FarmaCUP o tramite il numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.La data di prenotazione potrà essere suscettibile di variazione in base alla disponibilità dei vaccini. In quel caso si verrà ricontattati telefonicamente.