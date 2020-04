Oggi nuovo Consiglio comunale telematico: si discute di antenne 5G

Si riunirà questo pomeriggio, 29 aprile, alle ore 17.00, un nuovo Consiglio comunale telematico convocato dal Presidente Alfonso Arbore.La seduta si svolgerà anche questa volta in videoconferenza, sulla piattaforma Cisco Webex Meeting, per rispettare le misure anticontagio da Covid-19 emanate dal Governo.Tra i punti in discussione all'ordine del giorno la comunicazione del sindaco,. Di qui la decisione di informare la massima assise cittadina.L'altro punto che verrà discusso domani è quello che riguarda laL'intera seduta del Consiglio sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo all'indirizzo internet www.comune.giovinazzo.ba.it