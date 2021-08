Oggi la presentazione del programma della Festa Patronale

Sarà presentato questa mattina,, il programma dellain onore di Maria SS di Corsignano. La diretta social sarà trasmessa dal Casale dedicato alla Vergine sulla pagina Facebook "Comitato Feste Giovinazzo".Una formula nuova per permettere alla cittadinanza di partecipare anche a distanza alla presentazione.Quasi certo il Solenne Pontificale del 22 agosto in piazza Vittorio Emanuele II, con il quadro della Madonna esposto, presieduto dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Mons. Domenico Cornacchia.Tanti gli eventi liturgici e flokloristici inseriti nel cartellone, assicurano dal sodalizio presieduto da Gaetano Dagostino. Non resta che attendere per conoscere al meglio tutto il programma che accompagnerà di fatto i giovinazzesi da Ferragosto sino al 24 agosto prossimo.