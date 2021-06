Nuovi incarichi per i sacerdoti: don Gianni Fiorentino lascia Giovinazzo

Questa mattina, 25 giugno, a conclusione dell'incontro con il clero diocesano, in occasione della Giornata di santificazione sacerdotale, il vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, ha comunicato ai presbiteri le seguenti nomine:Rev.do don Pasquale Rubini, finora Parroco della Parrocchia S. Bernardino di Molfetta, è nominato Parroco della Cattedrale di MolfettaRev.do don Vito Bufi, finora Parroco della Cattedrale di Molfetta, è nominato Parroco della Parrocchia S. Achille di MolfettaRev.do don Raffaele Tatulli, finora Parroco della Parrocchia S. Achille di Molfetta, è nominato Parroco della Parrocchia S. Bernardino di MolfettaRev.do don Vincenzo di Palo, finora Parroco della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Molfetta, è nominato Parroco della Parrocchia S. Pio X di MolfettaRev.do don Giuseppe Pischetti, finora Parroco della Parrocchia S. Pio X di Molfetta, è nominato Parroco della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Ruvo di Puglia (e Rettore del Santuario di Calentano)Rev.do don Gaetano Bizzoco, finora Parroco della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Ruvo di Puglia, è nominato Parroco della Parrocchia S. Giacomo di Ruvo di Puglia (e Rettore del Santuario della Madonna delle Grazie)Rev.do don Gianni Rafanelli, finora Parroco della Parrocchia S. Giacomo di Ruvo di Puglia, è nominato Parroco della Parrocchia B.M.V. Immacolata di TerlizziRev.do don Roberto De Bartolo, finora Parroco della Parrocchia B.M.V. Immacolata di Terlizzi, è nominato Parroco della Concattedrale di TerlizziRev.do don Luigi Amendolagine, dopo aver concluso la licenza presso la Pontificia Università Salesiana, è nominato Parroco della Parrocchia S. Domenico di Ruvo di PugliaRev.do don Ignazio Pansini, finora Rettore della Chiesa di S. Maria Consolatrice degli Afflitti di Molfetta (vulgo Purgatorio) e Assistente ecclesiastico dell'Arciconfraternita di S. Maria del Pianto (vulgo della Morte), è nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia S. Teresa di MolfettaRev.do don Liborio Massimo, finora Amministratore parrocchiale della Parrocchia S. Teresa di Molfetta, è nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia S. Gennaro di MolfettaRev.do don Nicolantonio Brattoli, finora Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Gennaro di Molfetta, è nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia SS. Redentore di Ruvo di PugliaRev.do don Nino Prisciandaro, finora Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Maria della Stella di Terlizzi, è nominato Amministratore parrocchiale della medesima Parrocchia S. Maria della Stella di TerlizziRev.do don Franco Vitagliano, finora Parroco della Concattedrale di Terlizzi, è nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia SS. Crocifisso di TerlizziRev.do don Sergio Vitulano, finora Parroco della Parrocchia S. Gennaro di Molfetta, è nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di MolfettaRev.do don Luigi Ziccolella, finora Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Famiglia di Molfetta, è nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Gennaro di MolfettaRev.do don Vincenzo Speranza, finora Parroco della Parrocchia S. Domenico di Ruvo di Puglia, è nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Ruvo di Puglia e Rettore della Chiesa dei SS. Medici di Ruvo e Assistente ecclesiastico dell'omonima AssociazioneRev.do don Vincenzo Pellegrini, finora Parroco della Parrocchia SS. Redentore di Ruvo di Puglia, è nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Lucia di Ruvo di Puglia, Rettore della Chiesa del Carmine di Ruvo e Assistente ecclesiastico dell'omonima ArciconfraternitaRev.do don Gianluca D'Amato, dopo l'esperienza con Amministratore parrocchiale della Parrocchia SS. Crocifisso di Terlizzi, rientra nella Concattedrale di Terlizzi come Vicario parrocchialeRev.do don Lello Cagnetta, finora Parroco della Parrocchia SS. Crocifisso di Terlizzi, è nominato Cappellano della Comunità religiosa di "don Grittani" di Terlizzi e Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Maria della Stella di TerlizziRev.do don Nino Pastanella, finora Parroco della Parrocchia S. Maria della Stella di Terlizzi, è nominato Rettore del Santuario di Sovereto e Vicario parrocchiale della Parrocchia SS. Crocifisso di TerlizziRev.do P. Francesco Depalo cm è nominato Rettore della Chiesa di S. Maria Consolatrice degli Afflitti di Molfetta (vulgo Purgatorio) e Assistente ecclesiastico dell'Arciconfraternita di S. Maria del Pianto (vulgo della Morte)Rev.do don Giuseppe Maria Germinario è designato Presbitero collaboratore della Parrocchia S. Pio X di MolfettaSeminarista Maurizio de Robertis prosegue la sua formazione agli Ordini sacri con l'esperienza pastorale presso la Cattedrale di MolfettaSeminarista Francesco de Leo prosegue la sua formazione agli Ordini sacri con l'esperienza pastorale presso la Parrocchia S. Bernardino di MolfettaLe nomine annunciate andranno in attuazione all'inizio del nuovo anno pastorale, secondo il calendario che verrà concordato con ogni comunità e presbitero.«A tutti - scrive il vescovo Cornacchia - l'augurio per un ministero sempre fecondo a servizio di Dio e del suo Popolo».