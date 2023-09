Nuova ondata di maltempo su Giovinazzo: black-out in varie zone

Campagne e litorale flagellato, piazza Vittorio Emanuele II e Cala Porto allagate, danni in Villa Comunale ed in viale De Gaetano dove sono caduti alberi. Danni ingenti anche ad alcuni dehors sui lungomari.Ma l'ondata di maltempo non è ancora del tutto passata dal Nord Barese, colpendo nella serata di sabato 23 settembre anche il capoluogo e Bitonto.A Giovinazzo, tuoni, lampi e tanta pioggia dalle 20.00 e dopo le 22.30, (qui il video spettacolare di Lucia Frascolla in Cala Porto), con i fenomeni che tuttavia andranno attenuandosi.Interruzioni elettriche in varie parti della città, nuovi allagamenti a Ponente e nelle campagne, diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco per scantinati invasi dall'acqua.Migliorerà nelle prossime ore, con possibilità prima di nuovi rovesci e poi di ampie schiarite domenica.A mezzanotte il nostro aggiornamento.