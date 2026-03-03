Noleggio con conducente
Noleggio con conducente
Attualità

Noleggio con conducente: bando a Giovinazzo per nove autorizzazioni

Tutte le info utili per parteciparvi

Giovinazzo - martedì 3 marzo 2026 Comunicato Stampa
È stato pubblicato, sull'albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 19.02.2026, il bando di concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di nove autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a 9 posti, con partenza obbligatoria dal territorio del Comune di Giovinazzo.

All'interno del bando sono indicati i requisiti per l'ammissione, le modalità di presentazione delle domande, le modalità di selezione e formazione della graduatoria, nonché di valutazione e rilascio delle autorizzazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in bollo da € 16,00, secondo lo schema allegato al bando (Allegato A), e trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo suap@pec.comune.giovinazzo.ba.it, entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, precisamente entro il 21 marzo 2026.
Il bando è disponibile in allegato e sull'Albo Pretorio.
  • Noleggio con conducente Giovinazzo
Referendum, a Giovinazzo nuovo appuntamento con il Comitato per il "NO "
3 marzo 2026 Referendum, a Giovinazzo nuovo appuntamento con il Comitato per il "NO"
Defender Giovinazzo-Canicattì, in palio il pass per la Final Four
3 marzo 2026 Defender Giovinazzo-Canicattì, in palio il pass per la Final Four
Quarantore a San Domenico: il programma
2 marzo 2026 Quarantore a San Domenico: il programma
Camporeale: «Il progetto per i 600mila euro al Liceo "Spinelli " va avanti»
2 marzo 2026 Camporeale: «Il progetto per i 600mila euro al Liceo "Spinelli" va avanti»
AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
1 marzo 2026 AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso
1 marzo 2026 Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso
Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2
1 marzo 2026 Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2
Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
1 marzo 2026 Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra "
28 febbraio 2026 A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra"
Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
28 febbraio 2026 Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.