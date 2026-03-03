Attualità
Noleggio con conducente: bando a Giovinazzo per nove autorizzazioni
Tutte le info utili per parteciparvi
Giovinazzo - martedì 3 marzo 2026 Comunicato Stampa
È stato pubblicato, sull'albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 19.02.2026, il bando di concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di nove autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a 9 posti, con partenza obbligatoria dal territorio del Comune di Giovinazzo.
All'interno del bando sono indicati i requisiti per l'ammissione, le modalità di presentazione delle domande, le modalità di selezione e formazione della graduatoria, nonché di valutazione e rilascio delle autorizzazione.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in bollo da € 16,00, secondo lo schema allegato al bando (Allegato A), e trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo suap@pec.comune.giovinazzo.ba.it, entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, precisamente entro il 21 marzo 2026.
Il bando è disponibile in allegato e sull'Albo Pretorio.
