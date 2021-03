Nicola Giotti omaggia Giovinazzo su Rete 4

Questa mattina, 27 marzo, il noto pasticciere giovinazzese,, sarà ospite su Rete 4 del programma "Sempre Verde" in onda alle 12.55 e condotto daGiotti, balzato alle cronache nazionali nell'ambito dell'alta pasticceria per la tecnica da lui inventata con cui decora le uova di cioccolata, farà vedere conaltra maestra del settore, tutte le fasi della lavorazione delle uova aerografate.Ovviamente, Giovinazzo sarà protagonista dei racconti di Giotti e delle sue creazioni (in home la foto il profilo della Città vecchia di Giovinazzo).