Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana

Si è svolta ieri, lunedì 15 dicembre, nella sede dell'Archivio di Stato a Bari, la cerimonia di consegne dei diplomi per il conferimento dell'Onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessi dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.L'ambita Onorificenza, istituita con la Legge 3 marzo 1951, quest'anno è andata anche alper i suoi 40 anni sulle navi della Marina Militare, la metà dei quali trascorsi da Commissario di bordo. Al suo attivo diverse missioni all'estero soprattutto nell'area del Golfo Persico e nei mari africani. Alla cerimonia barese era presente anche il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.Il riconoscimento conferito a Gagliardi arriva anche per il suo costante impegno nel sociale e nell'associazionismo laico e cattolico, ambito in cui ricopre il ruolo di. Di lui si ricorda la promozione e l'organizzazione, con I Nipoti della Nonna, della raccolta fondi a bordo della Nave Cavour nell'ormai lontano 2014 che permise di raccogliere 30mila euro devoluti ad Operation Smile. Storico portatore della Sacra Edicola di Maria SS di Corsignano, è oggi impegnatissimo anche nella parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta in Giovinazzo ed è stato componente del Comitato Feste Patronali.