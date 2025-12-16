Nicola Gagliardi - Onorificenza al Merito della Repubblica
Vita di città

Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana

La cerimonia si è svolta lunedì 15 dicembre nella sede dell'Archivio di Stato a Bari

Giovinazzo - martedì 16 dicembre 2025
Si è svolta ieri, lunedì 15 dicembre, nella sede dell'Archivio di Stato a Bari, la cerimonia di consegne dei diplomi per il conferimento dell'Onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessi dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

L'ambita Onorificenza, istituita con la Legge 3 marzo 1951, quest'anno è andata anche al Capitano di Vascello giovinazzese, Nicola Gagliardi, per i suoi 40 anni sulle navi della Marina Militare, la metà dei quali trascorsi da Commissario di bordo. Al suo attivo diverse missioni all'estero soprattutto nell'area del Golfo Persico e nei mari africani. Alla cerimonia barese era presente anche il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.

Il riconoscimento conferito a Gagliardi arriva anche per il suo costante impegno nel sociale e nell'associazionismo laico e cattolico, ambito in cui ricopre il ruolo di Priore dell'Arciconfraternita del SS Sacramento. Di lui si ricorda la promozione e l'organizzazione, con I Nipoti della Nonna, della raccolta fondi a bordo della Nave Cavour nell'ormai lontano 2014 che permise di raccogliere 30mila euro devoluti ad Operation Smile. Storico portatore della Sacra Edicola di Maria SS di Corsignano, è oggi impegnatissimo anche nella parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta in Giovinazzo ed è stato componente del Comitato Feste Patronali.
