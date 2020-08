Nico Bavaro: «Energia pulita sugli edifici»

«Parliamo di proposte e di programmi, delle idee che guidano la mia candidatura e il progetto Puglia Solidale e Verde. Energia pulita sugli edifici.L'obiettivo è la riconversione ecologica dell'energia e della economia pugliese. Basta carbone, basta petrolio.La mia idea è quella di creare fondazioni o cooperative di comunità, in cui comuni e cittadini abbiano il ruolo da protagonisti. Perché la disponibilità di energia (come del cibo e dell'acqua) è un tema che ha a che fare anche con la democrazia.Scuole, università, ospedali, uffici pubblici e uffici privati devono essere dotati di pannelli fotovoltaici per diventare energeticamente autosufficienti. E per fare questo serve un piano di investimenti pubblici regionali, con fondi europei.Così facciamo rumore in Italia e in Europa. E così costruiamo futuro. Che aspettiamo a farlo?».