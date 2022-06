Netium Race: due competizioni per gli amanti del nuoto in acque libere

ino al 17 giugno.

Un weekend dedicato allo sport, quello organizzato dal club, con la Netium Race dele ilgiugno 2022, che animerà ildi Giovinazzo. Due giorni pensati per gli, che potranno cimentarsi con le competizionie diLe gare saranno anticipate da un, che si terrà ilalle ore 15, presso la sede- sita in Via Sottotenente Donato De Ceglie - con l'atleta olimpionico, il quale dialogherà con gli atleti e gli allenatori di Puglia, raccontando la sua esperienza e dando alcuni consigli pratici per affrontare al meglio alcuni momenti salienti della competizione. Interverranno inoltre il presidente della FITRI,, e il Coordinatore Tecnico della Macroarea sud,, che insieme parleranno della situazione dell'Aquathlon in Puglia e degli atleti pugliesi in Italia.Inoltre, Vito Nacci e Gioni Cadamuro racconteranno la propria esperienza in Netium.«Siamo molto entusiasti di aver avuto la possibilità di ospitare un grande dello sport nazionale come Alessandro Fabian e siamo orgogliosi e felici di riproporre l'Open Water e l'Aquathlon in Puglia dopo il successo dello scorso anno» ha commentato Filippo Ballabene, responsabile del centro sportivo Netium.sarà protagonista assoluta della mattina del, alle ore 11, infatti, gli atleti si tufferanno in mare seguendo un percorso di ben 2km. Evento unico in Puglia, al quale potranno iscriversi tutti i tesserati FITRI e AICS, compilando online la propria http://snalsea.aics.it/?p=1994 ) sul sito della Snalsea, disponibile fSaranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato assoluti, sia della categoria maschile sia della categoria femminile.si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 14:30 e prevede un percorso di 2,5 km di corsa, 1 km di nuoto in acque libere e poi ancora 2,5 km di corsa. Ci si puòsul sito dell'Icron ( https://www.icron.it/newgo/#/evento/20222066 ). La competizione è aperta a tutti i tesserati della FITRI. Le categorie per l'Aquathlon sono: cuccioli e mini-cuccioli, esordienti e ragazzi, youth A e youth B, junior, senior e master. Di ogni gruppo saranno premiati il primo, il secondo e terzo classificato, sia maschile e sia femminile.Lo start delle gare e la premiazione conclusiva saranno organizzate presso incantevole Lounge Bar