Natale con venti sciroccali. Pioggia su Giovinazzo a Santo Stefano

25 DICEMBRE

26 DICEMBRE

Qualche nube sparsa, con prevalenza di cielo sereno, e venti sciroccali di moderata intensità. Sarà questo il quadro meteorologico che attende i giovinazzesi in questo anomalo Natale 2020. Piogge possibili invece nella giornata di Santo Stefano. Di seguito il dettaglio.Giovinazzo si sveglierà, in questa giornata festiva, con cielo prevalentemente sereno e temperature sui 9°. Valori termici che andranno poi crescendo col passare delle ore, fino ad indicare alle ore 14.00, 16° circa, sopra la media stagionale. La ventilazione sarà moderata e proverrà da sud-ovest, con il mare che risulterà quasi calmo o poco mosso. Dopo il tramonto possibile l'arrivo di alcune nubi. Serata nuvolosa, con umidità all'87% e 10° sul termometro.La giornata di Santo Stefano sarà invece caratterizzata da piogge, dapprima leggere, poi più consistenti, che cadranno nelle prima parte della giornata ed al pomeriggio, con ventilazione variabile da quadranti occidentali di moderata intensità. Mare quasi calmo o poco mosso, come nella giornata di Natale. Pomeriggio piovoso e serata con lento miglioramento. Umidità al 93% e temperature in discesa sui 9°, con percezione notturna vicina ai 5°. Migliora domenica.