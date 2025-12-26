Cenone Natale/Capodanno
Cenone Natale/Capodanno
Attualità

Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci»

C'è anche chi ha superato i 350 euro

Giovinazzo - venerdì 26 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Quest'anno i pugliesi hanno speso in media 180 euro a famiglia per le festività natalizie a tavola targate 2025, con un aumento del 13% rispetto a dicembre 2024, con la crescita dei costi legata principalmente alla fiammata di alcuni alimenti simbolo del Natale in Puglia, come pesce e dolci. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Puglia, che segnala come a incidere maggiormente sulla spesa siano alcuni alimenti simbolo del Natale in Puglia, come molluschi, pesce e panettone, ma anche i prodotti lattiero-caseari.

Ci sarà chi ha mantenuto la spesa tra i 60 e gli 80 euro, ma anche chi ha superato i 350 euro, complice l'aumento dei prezzi di molluschi e pesce, fresco e allevato, che registra rincari tra il 20 e il 30%. In controtendenza, invece, i prezzi dell'olio extravergine di oliva e di alcune verdure risultano in calo rispetto allo scorso dicembre.

«Per il Natale 2025, la media dei commensali in Puglia si attesta tra 8 e 10 persone, con il 58% che festeggerà a casa propria e il 32% da parenti o amici. Solo il 6% opterà per ristoranti o agriturismi, mentre un 4% deciderà all'ultimo momento. Il trend generale registra un netto radicamento alla tradizione – osserva Coldiretti Puglia – con la maggioranza delle famiglie orientata verso piatti della cucina italiana riconosciuta patrimonio dell'Unesco, cercando un equilibrio tra portafoglio e qualità».

Nel menu della vigilia domina il pesce, mentre a Natale prevalgono carne, brodi e bolliti, arrosti e pesce fritto, senza dimenticare braciole al sugo o baccalà fritto, sempre accompagnati da verdure locali come rape stufate o lampascioni. Tra i dolci immancabili cartellate, mostaccioli, paste reali e frutta secca. A tavola trovano spazio anche regali enogastronomici, molto apprezzati per la tendenza a doni utili e per uno stile di vita che valorizza la tradizione, con ricette preparate personalmente per serate speciali.
  • Coldiretti Puglia
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
25 dicembre 2025 Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
Chiusura degli uffici di Curia nel periodo delle festività natalizie
25 dicembre 2025 Chiusura degli uffici di Curia nel periodo delle festività natalizie
Altri contenuti a tema
Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato» Attività produttive Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato» Plauso all’operazione della GdF che ha sequestrato 391 litri di olio con etichetta contraffatta, spacciato per extravergine
Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca» Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca» Dura nota contro i provvedimenti di Bruxelles che penalizzano la filiera italiana
Olio, Coldiretti Puglia: «Annata straordinaria» Attività produttive Olio, Coldiretti Puglia: «Annata straordinaria» Export Dop fa segnare un +62%
Nel primo semestre del 2025 crescono consumi alimentari Attività produttive Nel primo semestre del 2025 crescono consumi alimentari L'analisi dettagliata di Coldiretti Puglia
Olio, task force contro pratiche sleali Attività produttive Olio, task force contro pratiche sleali Coldiretti e Unaprol: "Fuori i nomi di chi sta facendo contratti al ribasso"
Contraffazione olio, il Sottosegretario La Pietra annuncia cabina di regia nei porti pugliesi Attività produttive Contraffazione olio, il Sottosegretario La Pietra annuncia cabina di regia nei porti pugliesi Coldiretti chiede tavolo anti-speculazione
Caldo, sui banchi di frutta e verdura le "tardizie" estive Attività produttive Caldo, sui banchi di frutta e verdura le "tardizie" estive Lo segnala Coldiretti Puglia in riferimento a melanzane, zucchine, peperoni e pomodori
Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea La preoccupazione di Coldiretti Puglia
Gli orari delle Veglie di Natale nelle parrocchie di Giovinazzo
24 dicembre 2025 Gli orari delle Veglie di Natale nelle parrocchie di Giovinazzo
Meteo Giovinazzo per il ponte natalizio
24 dicembre 2025 Meteo Giovinazzo per il ponte natalizio
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 28 dicembre
24 dicembre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 28 dicembre
Tutti in piazza con la Santa Allegrezza
23 dicembre 2025 Tutti in piazza con la Santa Allegrezza
«Per dovere di verità», parla Angelo Depalma
23 dicembre 2025 «Per dovere di verità», parla Angelo Depalma
"A Natale non state da soli, state con noi ", adesione di molti ristoranti di Giovinazzo
23 dicembre 2025 "A Natale non state da soli, state con noi", adesione di molti ristoranti di Giovinazzo
Torna a Giovinazzo l' "Oltre Lirica Music Festival ": il programma
23 dicembre 2025 Torna a Giovinazzo l'"Oltre Lirica Music Festival": il programma
Festività natalizie, monsignor Cornacchia in Cattedrale a Giovinazzo il 6 gennaio
23 dicembre 2025 Festività natalizie, monsignor Cornacchia in Cattedrale a Giovinazzo il 6 gennaio
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.