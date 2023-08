Musica a tarda sera, se ne occupa il Consiglio comunale

Convocazione per il 4 agosto prossimo

La convivenza tra cittadini ed esercizi commerciali e balneari a sera è stato il tema per eccellenza dell'estate a Giovinazzo. Da una parte il sacrosanto diritto dei residenti delle zone limitrofe ai locali al riposo serale e notturno, dall'altra l'esigenza degli imprenditori del settore commerciale a lavorare.Una matassa intricata, di cui si occuperà ilconvocato per il prossimo 4 agosto dal presidente Francesco Cervone. La seduta della massima assise è fissata per le 18.00 e all'ordine del giorno c'è un unico punto che recitaFinalmente le forze politiche si confronteranno apertamente sul tema e l'amministrazione comunale dovrà trarne le conseguenze necessarie, cercando di varare provvedimenti che tengano presenti entrambe le esigenze.