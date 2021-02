Approderà domani, 26 febbraio, in Consiglio comunale la mozione di sfiducia verso Sindaco e Giunta presentata dai Consiglieri di opposizione del Partito Democratico e di PrimaVera Alternativa. La convocazione del Presidente Alfonso Arbore è fissata in via telematica, per contenere il contagio da Coronavirus, alle ore 17.30.proveranno a far valere le loro ragioni, dopo il parere del Collegio dei Revisori che aveva dichiarato annullabili gli atti del Dirigente del Terzo Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, al quale era stato prolungato il contratto, a titolo gratuito, dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021 per dare continuità all'azione amministrativa.Il Dirigente in questione, dimessosi prima di tale scadenza, era in quiescenza pre-pensionamento e secondo il Collegio dei Revisori quegli atti potrebbero non produrre effetti. Da qui la richiesta di votare la fiducia al Sindaco, Tommaso Depalma, ed alla Giunta comunale che lo appoggia.Al secondo punto è prevista la discussione sull'ordine del giorno presentato dai Consiglieri di maggioranzadi Forza Giovinazzo,di Città del Sole,del Gruppo Misto,del movimento Progettiamo il Domani per Giovinazzo,di Iniziativa Democratica.Si tratterà del più importante Consiglio comunale da oltre un anno, un'assise dalla forte connotazione politica ed in cui è probabile vi sia uno scontro frontale tra maggioranza ed opposizione.