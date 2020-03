Morto il 91enne di Giovinazzo positivo al Coronavirus

Social Video 5 minuti Morto 91enne per Coronavirus

La triste notizia è arrivata nella tarda mattinata: il, risultato positivo giorni addietro al coronavirus e ricoverato all'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti dopo essere transitato dal "Mons. Bello" di Molfetta per una caduta accidentale, è deceduto.A confermarlo il Sindacocome massima autorità sanitaria cittadina, il quale in un video ha anche rivolto un pensiero di conforto alla famiglia, stigmatizzando il comportamento di alcuni giovinazzesi che hanno anteposto un macabro protagonismo da social network al rispetto del dolore dei cari dell'anziano defunto.Un dolore a cui si unisce la nostra redazione, in una durissima giornata per la Puglia, che ha visto il decesso di 17 persone.Intanto il primo cittadino ha segnalato anche unsi tratta di un uomo di mezza età già ospedalizzato e seguito dai medici.Depalma si è detto compiaciuto per come sia stata ordinata la fila di quest'oggi per ritirare le pensioni e come ci sia la necessità di limitare le uscite per la spesa: basta una o due volte a settimana.Chiusura fondamentale per i parenti delle persone anziane, le più colpite dal virus: c'è bisogno di tenerli a casa. Non vi sono deroghe sul punto.Sotto il video integrale del Sindaco.