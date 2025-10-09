Attualità
Giovinazzo piange la prof.ssa Teresa Camporeale
Il ricordo commosso della Pro Loco
Giovinazzo - giovedì 9 ottobre 2025
Nel mondo scolastico giovinazzese lei è stata una pietra miliare. Una colonna del Liceo Ginnasio "Matteo Spinelli", ma è stata anche una componente di rilievo della Pro Loco Giovinazzo.
Se ne è andata nelle scorse ore, all'età di 76 anni, la prof.ssa Teresa Camporeale, docente di Lingua Inglese, formatrice di intere generazioni di ragazze e ragazzi giovinazzesi e non solo. L'omaggio collettivo è corso veloce sui canali social ed è diventato saluto estremo ed attestato di stima e di affetto verso la donna, prima ancora che verso la docente.
Commovente il messaggio degli amici della Pro Loco di Giovinazzo: «I soci piangono la scomparsa della carissima professoressa Teresa Camporeale, socia storica e amica, figura di grande valore umano e culturale.
La sua perdita - si legge nel post Facebook - non tocca solo la nostra associazione, ma l'intera comunità giovinazzese, che in lei ha sempre trovato un punto di riferimento, una guida e una maestra di vita. Con passione e dedizione, Teresa ha saputo andare oltre il semplice insegnamento, trasmettendo ai giovani non solo conoscenza ma anche valori e amore per la propria città. Il suo contributo al Corteo Storico di Giovinazzo, sin dalle prime edizioni, resterà una testimonianza concreta del suo impegno e della sua sensibilità verso la valorizzazione della nostra storia e identità. La Pro Loco la ricorda con infinita gratitudine e si stringe con affetto alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore».
I funerali si svolgeranno questa mattina, 9 ottobre, alle 10.30, nella parrocchia Sant'Agostino.
