Morte padre di don Pietro Rubini, il cordoglio diocesano

La comunità diocesana con il Vescovo Domenico Cornacchia si uniscono in cordoglio per esprimere il loro affetto e la loro vicinanza a, parroco della Concattedrale di Ruvo di Puglia, direttore dell'ufficio liturgico diocesano, già parroco di San Domenico in Giovinazzo, insieme alla sua famiglia, per la scomparsa del caro padre Antonio.I funerali avranno luogo domani, 14 marzo alle ore 15:30, presso la parrocchia Santa Maria di Sovereto in Terlizzi, ove la salma giungerà alle ore 12.