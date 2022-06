Michele Sollecito stasera a Ponente per parlare di attrattività turistica

Questa sera, venerdì 3 giugno, alle 20.00, durante l'iniziativache si terrà presso il lungomare Marina Italiana, a Ponente (zona "La Rotonda"), la coalizione a sostegno della candidatura a sindaco diospiteràsindaco di Vieste, econsigliere del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per affrontare il tema dellenell'ottica della promozione dell'attrattività turistica del nostro territorio.Alla vigilia dell'evento elettorale, Michele Sollecito ha così commentato: «Sono davvero grato a Giuseppe e Rosario per aver accettato il nostro invito, grato soprattutto per la collaborazione fattiva di questi anni tra il comune di Giovinazzo e il comune di Vieste, comuni pronti a collaborare a diverse iniziative (Giro d'Italia, "patto di Mattinata", progetto Mitomed – turismo costiero sostenibile) e a rafforzare i loro rapporti per raccontare e divulgare una Puglia sempre più bella e sempre più accogliente».