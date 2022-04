Michele Sollecito alla BIT di Milano

, domenica 10 aprile, a partire dalle 10.30, sarà ospite allaAll'interno degli spazi di PugliaPromozione presenterà il suo progetto di ricercaIl progetto di ricerca mira ad elaborare una mappa digitale interattiva della Puglia, raccontata e descritta dai viaggiatori francesi, ed afferisce agli studi delle Digital Humanities e in particolare a quel segmento che si occupa del "Grand Tour" ossia delle esperienze di viaggio di scrittori e letterati.L'esito del lavoro di ricerca avrà come obiettivi finali una mappa digitale dell'immaginario francese della Puglia capace di rimandare in modo interattivo a tutti i riferimenti letterari, artistici e storici prodotti in ambito francofono. La ricerca muoverà dapprima dall'analisi dei testi dei viaggiatori e scrittori francesi con metodi di lettura computazionale con approccio quantitativo e qualitativo-semantico. I preziosi passaggi sulla Puglia di scrittori quali Flaubert, Didier, Bourget, Lenormant, Jousset, Marsan e molti altri ancora contribuiranno ad elaborare un archivio digitale dell'immaginario francese con riferimenti temporali e spaziali ben circostanziati.Michele Sollecito è ricercatore di letteratura francese all'Università degli studi di Bari « Aldo Moro ». Ha studiato la critica teatrale del diciannovesimo secolo in Francia e in particolare il teatro dei fratelli Goncourt di cui ha curato la prima edizione critica (Classiques Garnier, 2021). Si è specializzato in Digital Humanities all'Università « Ca' Foscari » di Venezia. Attualmente si occupa delle relazioni di significato tra vita culturale, romanzi e spazialità a Parigi, una ricerca i cui risultati sono pubblicati sul sito www.mappingparis.euÈ responsabile del progetto REFIN « l'Immaginario francese della Puglia ».