Michele Fiorentino presenta "Savoia Marchetti S.79 – I Gobbi Maledetti”

Gli eventi storici che hanno coinvolto la Marina Militare Italiana e l'Aereonautica Militare sono grande passione, studio e ricerca per il luogotenente giovinazzese, relatore di una conferenza dal titolo. L'incontro, organizzato dall'Associazione Arma Aeronautica- nucleo di Giovinazzo, si terrà questa sera, sabato 25 gennaio, alle ore 18.30 nella sede associativa di piazza Umberto I.Il momento iniziale di presentazione e saluto sarà affidato al capo nucleo Maresciallo Lgt.. All'incontro è prevista la partecipazione del sindacoe del Presidente del Consiglio comunaleIl patrocinio è stato concesso dalper la diffusione della storia e del futuro della memoria, che ha premiato lo stesso militare di Giovinazzo. Nella conferenza che si terrà in serata e ad ingresso libero, si parlerà delle eroiche azioni degli aerosiluranti della Regia Aeronautica e dei loro indimenticati equipaggi.Michele Fiorentino, tra le altre note a suo merito, è stato premiato nel novembre del 2019 all'interno del Castello Aragonese di Taranto. Il premio fu consegnato dalla principessa, delegata di Asso Castelli e da Giuseppe Caglia, delegato dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. Prossimamente tutti i premiati, con la Presidente Rosa Colucci, parteciperanno ad un incontro con laper consegnarle il premio.La Fondazione sostiene vari progetti culturali afferenti la nostra storia per valorizzare il "Futuro della Memoria", per diffonderla coinvolgendo le giovani generazioni ed impegnandosi nello scrivere testi di valore per la nostra comunità.Per diffondere e far conoscere episodi di storia che continua ad appassionarlo, lo studioso, oltre che divulgatore di frammenti di quelle che erano la Regia Marina e la Regia Aeronautica, sarà impegnato in una serie di conferenze che si terranno anche nei paesi limitrofi.Lo scorso sabato, nella sede della Società di Mutuo Soccorso di Bisceglie e sempre con il patrocinio del Premio Bene Comune ha tenuto una conferenza sullo scontro navale di Matapan, alla presenza dei familiari dei caduti.