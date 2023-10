Meteo domenica, migliora il tempo su Giovinazzo

DOMENICA 22 OTTOBRE

Dopo il maltempo del sabato, meteo in miglioramento su Giovinazzo in questa domenica.Ventilazione apprezzabile da quadranti sud-occidentali, cielo in prevalenza sereno, mare mosso e temperature massime che si aggireranno intorno ai 26°. Pomeriggio con transito di qualche nube sparsa e serata stellata. Minime della notte sui 16°.Bel tempo lunedì 23 ottobre.SOLE - Sorge: 7:10, Tramonta: 18:03LUNA - Leva: 14:55, Cala: 0:01 - Gibbosa crescente