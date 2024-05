Domenica con sole e ventilazione settentrionale su Giovinazzo

DOMENICA 26 MAGGIO

Sole nell'ultima domenica di maggio su Giovinazzo, con temperature massime che però non supereranno i 24°, lievemente in discesa per via di una moderata ventilazione da quadranti settentrionali. Mare mosso, con moto ondoso in aumento.Pomeriggio soleggiato e serata stellata, con aumento dell'umidità sino a picchi del 96%. Minime della notte sui 15°.Settimana con prevalenza di bel tempo. Ed il prossimo weekend si toccheranno punte di 32°.SOLE - Sorge: 5:25, Tramonta: 20:13LUNA - Leva: 23:39, Cala: 7:18 - Gibbosa calante