Mercato settimanale serale, prima volta a Giovinazzo il 23 luglio

Il mercato settimanale eccezionalmente raddoppia.Quest'oggi,, all'interno di piazzale Salvo D'Acquisto saranno allestite le bancarelle come da copione. Cancelli aperti all'area mercatale dalle 7.00 alle 13.00 circa.Ma la novità di questo fine settimana è che, dalle 16.00 alle 22.00, si terrà il mercato settimanale straordinario, il primo a sera a Giovinazzo, sulla scorta di quanto accade da qualche anno in estate in centri viciniori. Il tutto possibile grazie all'accordo tra le associazioni di categoria degli ambulanti e l'ente comunale.Soddisfatto l'assessore alle Attività Produttive e Polizia Locale,, che da tempo aveva in mente di dare questa opportunità ai tanti giovinazzesi che in settimana purtroppo lavorano. Attesa ad una prova di maturità tutta la cittadinanza e la stessa Polizia Locale, poiché domenica quell'area, che normalmente serve da parcheggio per chi arriva da fuori, sarà interdetta. Pronto un piano traffico adeguato, assicurano da Palazzo di Città.