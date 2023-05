Mercato settimanale Giovinazzo regolarmente aperto il 2 giugno

Venerdì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica Italiana,seguendo sempre gli stessi orari di apertura e chiusura, dalle 7.00 alle 13.00.Una iniziativa fortemente voluta dall'assessorato alle attività produttive guidato da Alfonso Arbore, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria. L'apertura in giornate festive, infatti, aiuterebbe i flussi di avventori, come riscontrato durante il periodo natalizio.A tal proposito sono tanti i giovinazzesi che chiedono un'apertura straordinaria in giornate festive ogni mese.