Mercato settimanale di Giovinazzo aperto con controlli ai varchi

Anche questa mattina per accedere all'area ci sarà la misurazione preventiva della temperatura corporea

Si svolgerà regolarmente anche questo venerdì, 15 gennaio, il mercato settimanale di Giovinazzo, dalle prime ore del mattino fino alle 13.00 circa.La conferma è arrivata nelle scorse ore dall'che ha ribadito la necessità dei controlli all'ingresso per prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19.Al mercato settimanale ci si dovrà recare indossando correttamente la mascherina e la speranza è che gli ambulanti rispettino anch'essi le norme, indossando i dispositivi di protezione individuale, evitando che gli avventori tocchino la merce (troppi i casi verificatisi venerdì scorso).Intanto, come riportato dalla nostra testata il 9 gennaio scorso, il Comune di Giovinazzo ha accolto le richieste di CasAmbulanti e delle associazioni di categoria sull'esenzione: dovrà essere pagata solo per i periodi dal 1° gennaio al 29 febbraio 2020 e dal 16 ottobre al 31 dicembre. Nessuna somma è dovuta dal 1° marzo al 15 ottobre 2020.