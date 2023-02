Massime in aumento nella domenica di Giovinazzo

Cielo poco nuvoloso e ventilazione moderata da quadranti nord-occidentali. Sarà questo il quadro climatico che si presenterà ai giovinazzesi in questa domenica 12 febbraio.Ampie schiarite all'ora di pranzo, con massime sui 14° e mare che sarà molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. Pomeriggio caratterizzato da cielo sereno fino al tramonto. Serata stellata ma con valori termici in discesa sino a 7°. Umidità all'86%.Minime della notte sui 4-5°. Situazione meteorologica stabile lunedì 13 febbraio.SOLE - Sorge: 6:52, Tramonta: 17:21LUNA - Leva: 0:01, Cala: 9:54 - Luna calante