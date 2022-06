Maria Rosaria Pugliese chiude la campagna elettorale alle 22.00

Si chiuderà questa sera, 10 maggio, la campagna elettorale a Giovinazzo.Alle ore 22.00,, candidata sindaca di centrosinistra sarà in piazza Vittorio Emanuele II per un ultimo appello al voto, un ultima serata con gli elettori, amici e simpatizzanti,è il titolo dato ad una serata in cui con Maria Rosaria Pugliese saliranno sul palco Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, Gianni Camporeale, consigliere comunale di lungo corso del Partito Democratico, nuovamente in corsa per uno scranno in Aula "Pignatelli", Simona Drago della Lista dei Cittadini – Pugliese la Sindaca, Domenico De Santis, vice Capo di Gabinetto della Regione Puglia.A seguire vi sarà anche un momento conviviale, con il concerto della band Area 628 ed il party "Free focaccia" in piazza Porto alle ore 23.00.