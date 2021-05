Maltempo nella prima parte della domenica di Giovinazzo

Temperature in calo. Poi il maestrale pulirà il cielo

DOMENICA 30 MAGGIO

Tempo dai due volti su Giovinazzo quest'oggi, domenica 30 maggio.Al mattino cielo coperto e vento di maestrale di debole intensità, con possibilità di piogge all'ora di pranzo. Massime in calo fino a 18° e mare mosso, ma con moto ondoso in aumento.Le correnti nord-occidentali incalzeranno nel pomeriggio, pulendo il cielo, ma abbassando ulteriormente i valori termici che scenderanno sino a 15° dopo il tramonto. Serata che dovrebbe essere stellata, caratterizzata da umidità al 91%.Il maestrale lascerà Giovinazzo solo martedì sera e quindi vi saranno tre giorni di mare mosso. Massime in risalita il 2 giugno.SOLE - Sorge: 5:22, Tramonta: 20:17LUNA - Leva: N/A, Cala: 9:10 - Gibbosa calante