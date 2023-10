Maltempo, il peggio è passato su Giovinazzo. Si rialzano le temperature

Dopo le forti piogge che si sono abbattute su Giovinazzo e su tutto il Nord Barese nelle scorse ore, la giornata di mercoledì 18 ottobre vedrà ampie schiarite, con temperature minime in ulteriore discesa sino a 14°. La ventilazione sarà sud-orientale ed i valori termici massimi passeranno dai 17° del martedì ai 22° del mercoledì.Poi, giovedì 19 ottobre, nuovo innalzamento consu tutto il litorale a nord di Bari. Ed in tanti pensano già ad un'altra puntatina in spiaggia.Le temperature massime resteranno sui 26-28° sino alla fine del mese di ottobre.