Mafia e voto di scambio, 10 arresti. Sollecito: «Provo vergogna per loro»

«Ora che la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna per coloro i quali avevano esercitato con metodi coercitivi-mafiosi il voto di scambio alle elezioni regionali del 2015, posso dirlo:».Lo scrive, sul proprio profilo, il vice sindaco ed Assessore alla Legalità: «A Giovinazzo il candidato per il quale il clan "s'è dato da fare" (listaa sostegno del candidato presidente del centrosinistra) ebbe un risultato anomalo:, terzo maggior suffragato dopoMa mentre i primi 2 sono stati supportati in modo trasparente, il primo dal maggior partito in città, il, il secondo dai cittadini che lo hanno conosciuto prima come comandante dellae poi comenel 2012, il terzo suffragato non aveva affisso un manifesto, non aveva una sede elettorale, non si era affacciato a Giovinazzo né per un comizio e né per un incontro elettorale che io ricordi.Mi ricordo come all'epoca tutti i gruppi politici in città si diedero da fare, come è giusto che sia, per supportare i propri candidati: c'eravamo noi che portavano l'ex Prefetto di Bariche appoggiava, il, ilfece il botto con la candidata presidentee così via… dopo lo spoglio ognuno rivendicava il proprio risultato.Ma il terzo maggior suffragato non aveva nessuno che si dichiarava soddisfatto dinanzi alla stampa… eppure su Giovinazzo aveva bissato il miglior politico della nostra generazione,, tra l'altro molto conosciuto e stimato a Giovinazzo.Non sapremo mai con certezza, alcuni, magari, erano davvero frutto di consenso regolare ma tutti no, come ha appurato la magistratura in ben 3 gradi di giudizio. È l'ora della vergona per noi, perché nostri concittadini hanno svenduto il loro voto e la loro dignità, perché hanno messo in pericolo la nostra città rischiando di far mettere radici più solide ad un clan mafioso. Ma dopo la vergogna può raggiungerci solo un forte sentimento di riscatto.Oggi dovremo gridarlo tutti insieme:Dobbiamo respingere con tutte le nostre forze ogni tentativo dei clan di mettere radici qui da noi - conclude Sollecito -,, quando si annida è durissimo stanarla».