Madonna delle Grazie, stasera la traslazione in Concattedrale

Domenica 8 giugno - Festa in onore di Maria SS delle Grazie

Inizieranno ufficialmente quest'oggi, domenica 27 aprile, i festeggiamenti a Giovinazzo in onore diche segnano ogni anno l'inizio delle feste dedicate a Santi nella bella stagione.«Nell'anno corrente - si legge in una nota - laoltre a vivere il cammino giubilare in comunione con la Chiesa intera, celebra una speciale ricorrenza:Infatti essa venne eretta con approvazione ecclesiastica il giornograzie all'impegno profuso dai canonici e rettori della Cappella di San Lorenzo, don Luigi e don Giuseppe Marziani, per "tenere sempre viva nei petti la Divozione a Maria" e per guidare i peccatori al dono della conversione».. Di seguito il programma liturgico e popolare dettagliato.Ore 18.00 - Traslazione della Sacra Effigie dalla chiesa di San Lorenzo nella Concattedrale di Santa Maria Assunta secondo il seguente itinerario: via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II (Porta Nuova), piazza Umberto I, via Marina sino alla Concattedrale.Ore 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Santa Messa e preghiera alla Vergine delle Grazie nell'ultimo lunedì del mese.Ore 8.30 - Santo Rosario.Ore 9.00 - Santa Messa.Ore 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa con ingresso dei nuovi associati nella Pia Associazione di Maria SS delle Grazie.Ore 8.00 - Diana mattutina.Ore 9.30 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 18.00 - Santo Rosario.Ore 18.30 - Santa Messa ed a seguire la processione della Sacra Effigie per le vie della città. Questo l'itinerario: Concattedrale, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II. Poi il rientro da piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli e quindi in via Gelso sino alla chiesetta di San Lorenzo.L'accompagnamento musicale sarà curato dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 22.00 circa - Estrazione premi della lotteria in piazza Vittorio Emanuele II.Ore 22.30 - Fuochi pirotecnici sul molo di Levante.Nella Chiesa di San Lorenzo Giornata del ringraziamentoOre 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Santa Messa.