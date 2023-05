Madonna delle Grazie: il programma dell'ultima settimana

La giornata della Festa

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore dellail cui programma è stato stilato dall'omonima associazione e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, sotto la guida di don Andrea Azzollini.Ieri, 28 maggio, durante la messa vespertina, vi è stata l'accoglienza dei nuovi associati dell'Associazione Maria SS delle Grazie, mentre il 31 maggio si celebrerà la Festa della Visitazione della BVM, con l' inizio del Triduo in preparazione alla festa.Venerdì 2 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, spazio invece ad un evento non liturgico, con il concerto a cura dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Scardigno-Savio", diretti dalla prof.ssa Nicoletta Paparella.Dalle 8.00 l'allegria invaderà le strade cittadine, grazie al giro per la città della Bassa Musica "Città di Giovinazzo". Poi, al pomeriggio, alle 18.00 il Santo Rosario meditato ed alle 18.30 la celebrazione eucaristica officiata da don Andrea Azzollini.Dalle 19.00, con partenza da via Marina, avrà luogo la solenne processione dell'effigie di Maria SS delle Grazie, accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese", quella che di fatto inaugura la stagione estiva delle processioni a Giovinazzo, che culmineranno con la festa agostana in onore di Maria SS di Corsignano.Al termine della processione ci sarà anche le spettacolo delle fontane danzanti in piazza Vittorio Emanuele II. Alle 22.00, concerto dell'Orchestra di Fiati della "Filippo Cortese".Domenica 4 giugno, dalle 21.00, ancora in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà uno spettacolo di musica popolare italiana ed internazionale, mentre la chiusura dei festeggiamenti ci sarà il 5 giugno quando, nella chiesetta di San Lorenzo in via Gelso, alle 18.15, si terranno il Santo Rosario meditato e poi la messa di ringraziamento delle ore 19.00.