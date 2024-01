Lotteria Italia, a Giovinazzo vinti 20mila euro

C'è anche Giovinazzo tra i comuni baciati dalla fortuna dopo l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, avvenuta ieri, 6 gennaio, all'interno del Teatro Delle Vittorie di Roma, durante la puntata speciale di "Affari Tuoi", programma di Rai 1.Il primo premio da 5 milioni è andato a Milano, il secondo da 2,5 milioni di euro a Campagna, cittadina del salernitano, il terzo nel pavese. Ma anche Giovinazzo è stata toccata dalla Dea Bendata grazie ad un premio di terza categoria da 20mila euro. Non cambieranno la vita della vincitrice o del vincitore, ma si tratta di una somma cospicua.Il biglietto giovinazzese risponde alla matricola Q325332 ed è accomunabile agli altri premi da 20mila euro vinti nel Barese vinti a Polignano a Mare, Putignano, Triggiano e Modugno.Di seguito il sunto dei primi 5 premi nazionali, con vincite che vanno da 5 a 1 milione di euro:: F306831 (venduto a Milano)M382938 (venduto a Campagna in provincia di Salerno)I191375 (venduto ad Albuzzano in provincia di Pavia)C410438 (venduto a Roncadelle in provincia di Brescia): N454262 (venduto a Montescudo Monte Colombo in provincia di Rimini)