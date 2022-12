Lolita Lobosco, Gabriella Genisi con il suo nuovo libro al Gran Shopping Molfetta

Ilospiteràin piazza Ottagono a partire dalle, per presentare il suo ultimo libro "". Genisi, dalla cui penna è nata Lolita Lobosco, il commissario interpretato in tv da Luisa Ranieri nella fiction che ha riscosso grandissimo successo su Rai 1, è tra le autrici letterarie più amate degli ultimi tempi.Nel nuovo romanzo vedremo la tenace eroina destreggiarsi tra problemi che coinvolgeranno sua sorella e metteranno a dura prova gli affetti familiari e addirittura la carriera della commissaria stessa, attraversando anche gli oltre cento piatti più amati di casa Lobosco, spiegati nel dettaglio: focaccia barese, panzerotti e parmigiana, e anche lo "scammaro" del titolo, piatto di origine napoletana che avrà un ruolo fondamentale nella nuova e attesissima storia della saga arrivata al decimo capitolo.Il romanzo, pubblicato il 15 novembre da Sonzogno, pronto ad essere raccontato in tutta Italia e accolto con entusiasmo da pubblico e critica, approda a Molfetta per essere presentato dalla scrittrice Gabriella Genisi e dal giornalista televisivo Antonio Procacci sabato 3 dicembre, alle ore 19, nel Gran Shopping Molfetta in piazza Ottagono.