Liturgia della Beata Vergine Maria Addolorata, da domani il Triduo di preghiera in Concattedrale

IL PROGRAMMA

Comincerà da domani, sabato 12 settembre, il Triduo di preghiera alla Beata Vergine Maria Addolorata, in preparazione alla festività che verrà poi celebrata martedì 15. Una festività che, come di consueto, avrebbe dovuto aver luogo il Venerdì di Passione, immediatamente precedente al Venerdì Santo, ma che per volere di Mons. Domenico Cornacchia è stata rimandata a causa dell'emergenza sanitaria a dopo l'estate. Il programma è stato curato dallaAccoglierà i fedeli per tutto il tempo del Triduo e della festività la Concattedrale Santa Maria Assunta. Domani si inizierà alle ore 18.15 con il Santo Rosario e la Coroncina dei Sette Dolori, per poi proseguire con la Santa Messa delle 19.00 durante la quale verrà conferito il Sacramento della Cresima nel 15° anniversario di sacerdozio del parroco, Don Andrea Azzollini.Nel secondo giorno di Triduo, la prima messa della giornata è prevista alle ore 10.30. Poi nel pomeriggio, dopo il Santo Rosario e la Coroncina dei Sette Dolori delle 18.15, alle 19.00 verrà festeggiato il terzo anno di parroccato di Don Andrea nel corso della Santa Messa. Stesso programma pomeridiano anche nell'ultimo giorno di Triduo, lunedì 14 settembre, con una particolarità: durante la Santa Messa delle 19.00 spazio sarà dato ad una riflessione mariana.Il momento più alto verrà raggiuntoPer chi non potrà essere presente in Concattedrale, la Solenne Celebrazione potrà essere seguita in streaming direttamente sulle pagine Facebook