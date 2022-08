Lieve risalita dei contagi da Covid a Giovinazzo

Inevitabile lieve risalita dei contagi a Giovinazzoscorsi, complici le ferie e i contatti estivi.In quella settimana sono statein città, per un tasso di positività ogni ipotetici 100mila abitanti pari a 179,3, leggermente sopra la media metropolitana assestatasi a 175,1.Dati nonostante tutto incoraggianti, poiché tra l'1 e l'8 agosto erano state 74 le infezioni riscontrate.Su base metropolitana, spiegano dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari, «le nuove positività al Covid continuano a diminuire drasticamente. Nell'ultima settimana il tasso d'incidenza è calato del 36,2%, passando da 274,7 a 175,1 casi ogni 100mila abitanti, con una tendenza costantemente in discesa per sette settimane consecutive (complessivamente meno 87,2%) e in tutto il territorio. La campagna vaccinale anti-Covid sfiora quota 3 milioni e 100mila somministrazioni. Ad oggi sono state erogate alla popolazione dai 5 anni in poi 3 milioni e 99.331 vaccini, di cui 1 milione e 123.220 prime dosi, 1 milione e 88.113 seconde, 831.494 terze e 56.504 quarte dosi».