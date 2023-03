Liberate due tartarughe caretta caretta al largo di Giovinazzo

Sono tornate in mare aperto due tartarughe della specie caretta caretta -- ricoverate nelle vasche dedicate, presso il centro di recupero di Molfetta. Il rilascio è avvenuto domenica nelle acque al largo di Giovinazzo dove sono state trasportate a bordo delle imbarcazioni delcittadino.«Quella di- ha spiegatoai ragazzi deldi Giovinazzo che hanno scelto di approfondire la tematica delle tartarughe marine - è in realtà una ricattura: questa tartaruga, infatti, è stata già recuperata dai pescatori, affidata a noi per le cure, liberata a dicembre 2021 a Bisceglie e poi, qualche mese fa, nuovamente ricatturata, sempre a Bisceglie. In entrambi i casi mostrava» a causa dell'interazione con le varie attività di pesca., invece, non aveva particolari patologie. Una volta riacquistato e consolidato il buono stato di salute di entrambe e verificata la loro idoneità al rilascio, gli esemplari di caretta caretta sono stati misurati e pesati (di 62 centimetri di lunghezza carapace edi 55) e liberati al largo di Giovinazzo in un'iniziativa di massima sensibilità ambientale per stimolare anche i più giovani a un radicale cambiamento culturale proteso al rispetto dell'ambiente marino.«L'organizzazione dell'evento - ha dettopresidente del centro giovinazzese - è scaturita da una richiesta del: nelle loro attività, infatti, le ragazze hanno scelto di approfondire il tema delle tartarughe marine ed hanno organizzato, grazie alla preziosa disponibilità del, una serie di incontri sul tema. E ovviamente l'esperienza non poteva che terminare con la liberazione di qualche esemplare di caretta caretta» in stretta collaborazione colIl centro di recupero tartarughe marine di Molfetta e l'associazione che ha sede in piazza Porto, infatti, sono impegnatein attività di tutela che riguardano le tartarughe. «Neanche stavolta potevamo esimerci dalla richiesta - ha detto Crismale - e con la collaborazione dei soci armatori del circolo, che hanno risposto con entusiasmo al mio invito, e di cinque imbarcazioni ormeggiate ai nostri pontili con a bordo le scout e i loro capi, abbiamo portato al largo le due tartarughe».A queste attività è correlata un'attività altrettanto importante di divulgazione per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di adottare comportamenti quotidiani e sistemi di gestione che contribuiscano in modo concreto alla tutela delle risorse naturali, con particolare riferimento alle specie che popolano l'ambiente marino.